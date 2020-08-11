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11.08.2020 - 15:39 | | DHA

Hasta yakını, sosyal mesafe uyarısı yapan hemşirenin burnunu kırdı

Ağrı'da Dr. Yaşar Er Yılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Sinan Doğan, acil servis yanında kurulan corona virüs çadırında, sosyal mesafe kuralına uyması için uyardığı hasta yakınının yumruklu saldırısına uğradı. Buru kırılan Doğan, sosyal medyadan saldırıya tepki gösterdi.

Hasta yakını, sosyal mesafe uyarısı yapan hemşirenin burnunu kırdı

Olayı, dün saat 14.00 sıralarında Dr. Yaşar Er Yılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Dahiliye bölümüne muayene olan Selvi K., koronavirüs şüphesi ile acil servise yönlendirildi. Acil servisten de test yaptırması için koronavirüs çadırına gönderildi. Hasta ve yakınlarının sıra beklemeden çadıra girmek istemeleri üzerine hemşire Sinan Doğan, koronavirüslü hastalar olduğunu belirterek, sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini söyledi.

Ancak Selvi K.'nin oğlu, Doğan'a yumruk attı. Yüzü kanlar içerisinde kalan Sinan Doğan'ın burnunda kırık oluştu.  Şikayetçi olan Doğran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddet, covid dinlemiyor. Tedbirini almayan milletimiz, test yapmaya gelince size böyle aslan kesiliyor. Beni darp eden adamın annesinin söylediği şey ise; 'Ne olmuş bir yumruk yemiş'" dedi.

DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Sinan Doğan, geçen mart ayında da acil servise getirilen Ramazan D.'nin (23) yakınlarının saldırısına uğramıştı. Doğan ile hemşire Hilal Emin Ağaoğlu'nu darp eden 4 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.  

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