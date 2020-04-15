MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hastane başhekiminin corona virüs testi pozitif çıktı
ABONE OL
15.04.2020 - 21:58 | | DHA

Hastane başhekiminin corona virüs testi pozitif çıktı

Bursa Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ferit Alaybeyoğlunun corona virüs testi pozitif çıktı. Alaybeyoğlu'nun Orhangazi Devlet Hastanesi'nde karantina altına alındığı öğrenildi.

Hastane başhekiminin corona virüs testi pozitif çıktı

Corona virüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından tüm mesaisini hastanede geçiren ve tüm çalışmaları yakından takip eden Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ferit Alaybeyoğlu, bazı rahatsızlıklar nedeniyle tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırdı.

Hastane başhekiminin corona virüs testi pozitif çıktı



Başhekimi Op. Dr. Alaybeyoğlunun kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Test sonuçlarının ardından görevli olduğu Orhangazi Devlet Hastanesi'nde karantina altına alınan Op. Dr. Alaybeyoğlu'nun tedavisine başlanıldı. Alaybeyoğlu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İtalya'da corona virüste son durumİtalya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 578 artarak 21 bin 645'e yükseldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okullar ne zaman açılacak, yazın dersler devam edecek mi? Okullar hangi tarihte başlıyor, belli oldu mu?

Okullar ne zaman açılacak, yazın dersler devam edecek mi? Okullar hangi tarihte başlıyor, belli oldu mu?

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

Son dakika haberi! YÖK Kanunu kabul edildi! Yaz tatilinde eğitime devam

Son dakika haberi! YÖK Kanunu kabul edildi! Yaz tatilinde eğitime devam

Sıradaki Haber