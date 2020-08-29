Hastane Ã¶nÃ¼nde endiÅŸeyle beklediler! KÄ±na gecesinde dehÅŸet

Olay, akÅŸam saatlerinde Alacat kÃ¶yÃ¼nde meydana geldi. M.K. ile B.H. Ã§iftinin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ncesi erkek kÄ±nasÄ± dÃ¼zenlendi. Davetlilerden bazÄ±larÄ±, eÄŸlence sÄ±rasÄ±nda tabanca ile havaya ateÅŸ aÃ§maya baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada gÃ¶ÄŸsÃ¼ne kurÅŸun isabet eden damat M.K., bir anda yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine kÃ¶ye gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, M.K.'yi yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Ã‡ankÄ±rÄ± Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Jandarma ekipleri de havaya ateÅŸ aÃ§an kiÅŸilerin tespiti iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â

DamadÄ±n yakÄ±nlarÄ± hastane Ã¶nÃ¼nde endiÅŸe iÃ§erisinde saatlerce bekledi. Tedaviye alÄ±nan M.K.'nin hayati tehlikesinin olmadÄ±ÄŸÄ± belirlenirken, olay hakkÄ±nda soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â