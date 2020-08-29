Hastane Ã¶nÃ¼nde endiÅŸeyle beklediler! KÄ±na gecesinde dehÅŸet

29.08.2020 - 03:33 | | DHA
Hastane önünde endiÅŸeyle beklediler! KÄ±na gecesinde dehÅŸet
Ã‡ankÄ±rÄ±'da, aÃ§Ä±k alanda yapÄ±lan bir kÄ±na gecesinde tabanca ile rastgele aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucuÂ damat M.K. (23), gÃ¶ÄŸsÃ¼nden vurularak yaralandÄ±.Â
Olay, akÅŸam saatlerinde Alacat kÃ¶yÃ¼nde meydana geldi. M.K. ile B.H. Ã§iftinin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ncesi erkek kÄ±nasÄ± dÃ¼zenlendi. Davetlilerden bazÄ±larÄ±, eÄŸlence sÄ±rasÄ±nda tabanca ile havaya ateÅŸ aÃ§maya baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada gÃ¶ÄŸsÃ¼ne kurÅŸun isabet eden damat M.K., bir anda yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine kÃ¶ye gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, M.K.'yi yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Ã‡ankÄ±rÄ± Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Jandarma ekipleri de havaya ateÅŸ aÃ§an kiÅŸilerin tespiti iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â
DamadÄ±n yakÄ±nlarÄ± hastane Ã¶nÃ¼nde endiÅŸe iÃ§erisinde saatlerce bekledi. Tedaviye alÄ±nan M.K.'nin hayati tehlikesinin olmadÄ±ÄŸÄ± belirlenirken, olay hakkÄ±nda soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â
YarÄ±sÄ± etkisiz çÄ±ktÄ±! Dezenfektan gerçeÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±Hepimizin çantasÄ±nda, cebinde yer alÄ±yor. Mart ayÄ±ndan bu yana vazgeçilmezimiz oldu el dezenfektanlarÄ±... Virüse karÅŸÄ± etkili diye alÄ±yoruz ama gerçekten etkili mi diye hiç merak ettiniz mi? CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk, Halil Kahraman ve Alper Öztürk, bu konuyu sizin için araÅŸtÄ±rdÄ±. Piyasadaki el dezenfektanlarÄ±nÄ± topladÄ±, laboratuvara götürdü. BakÄ±n sonuç ne oldu...