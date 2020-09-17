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17.09.2020 - 09:11 |

Hastane otoparkında doktor başından vurulmuş halde bulundu

Osmaniye’de başhekim yardımcısı olarak görev yapan ve bir süre önce görevinden ayrılan doktor, hastanenin otoparkında otomobil içerisinde tabancayla başından vurulmuş olarak ağır yaralı halde bulundu.

Hastane otoparkında doktor başından vurulmuş halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’de özel bir hastanede başhekim yardımcısı olarak çalışan ve bir süre önce görevinden ayrılarak medikal şirketi kuran Dr. Mustafa Kocaman’ın, görevden ayrıldığı hastanenin otoparkında otomobilin içerisinde hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından tabanca ile vurulmuş şekilde ve ağır yaralı olarak buldukları Dr. Mustafa Kocaman’ı hemen hastaneye kaldırdı. İlk müdahalenin görevinden ayrıldığı hastanede yapıldığı genç doktor ameliyata alındığı ve sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Osmaniye polisinin olay yerinde yaptığı incelemede Dr. Mustafa Kocaman’ın intihara teşebbüs ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Eşi de sağlık çalışanı olan Dr. Mustafa Kocaman’ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Babasını hastaneye getiren gencin başına silah doğrulttuAdana’da alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, babasını hastaneye getiren gencin başına tabanca doğrulttu. Ardından kadın polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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