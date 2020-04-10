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10.04.2020 - 07:00 |

Hastane yapımında gece gündüz çalışma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Nisan’da yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul’da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’de biner yataklı iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu. 45 günde yapılması planlanan her iki hastanenin de inşaatında gece, gündüz çalışma sürüyor.

Hastane yapımında gece gündüz çalışma

Atatürk Havalimanı yerleşkesinde oluşturulan inşaat sahasında iş makineleri ve hafriyat kamyonlarıyla hummalı çalışma yürütülüyor. Gündüzün yanı sıra gece boyunca da devam eden çalışmalarda kamyonlarla yol dolgu malzemesi taşındığı, iş makinelerinin de zemini düzelttiği görüldü.

Hastane yapımında gece gündüz çalışma

Hastane yapımında gece gündüz çalışma

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