Hastane yapımında gece gündüz çalışma

Atatürk Havalimanı yerleşkesinde oluşturulan inşaat sahasında iş makineleri ve hafriyat kamyonlarıyla hummalı çalışma yürütülüyor. Gündüzün yanı sıra gece boyunca da devam eden çalışmalarda kamyonlarla yol dolgu malzemesi taşındığı, iş makinelerinin de zemini düzelttiği görüldü.