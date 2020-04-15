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15.04.2020 - 07:00 |

Hastane yükseliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’deki 1000’er yataklı hastanelerin inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Hastane yükseliyor

24 saat aralıksız süren çalışmalar kapsamında Atatürk Havalimanı’ndaki hastane inşaatının zemin betonunun büyük bir kısmı dökültü. Zemin betonu tamamlanan inşaat alanınındaki bölgelere Çelik konstruksiyon dış panelleri monte edilmeye başlandı. Sancaktepe’de zemin betonlama çalışmaları son sürat devam ediyor.

Hastane yükseliyor



Fotoğraflar: Ünal Çam / Ozan Güzelce

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