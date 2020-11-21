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21.11.2020 - 11:57 | | DHA

Hastanede akılalmaz olay! Isırarak kopardı

Samsun'da hastanede taşkınlık çıkaran hasta yakını Kamil V., kendisine müdahale eden güvenlik görevlisi Tahsin A.'nın parmağını ısırarak kopardı.

Hastanede akılalmaz olay! Isırarak kopardı

Olay, dün gece saatlerinde Samsun Terme Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hasta yakını Kamil V., alkollü olarak geldiği hastanede taşkınlık çıkardı.

Duruma müdahale eden görevlilerle de tartışan şüpheli, güvenlik personeli Tahsin A.'nın parmağını ısırarak kopardı.

Kanlar içinde kalan Tahsin A. tedaviye alındı. İhbarla gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Kamil V., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



 

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