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14.04.2020 - 13:18 | | DHA

Hastanede corona firarı! Çarşafları bağlayıp kaçmıştı... Sebebi ortaya çıktı!

Gelen son dakika haberine göre, Denizli'de corona virüs şüphesiyle yatırıldığı hastanenin ikinci katındaki odadan çarşafları birbirine bağlayarak kaçtıktan sonra yakalanarak tekrar tedaviye alınan Ufuk G.'nin (38) ilk testi negatif çıktı. Ufuk G.'nin, hamile eşinin başka bir hastaneye doğum için götürülmesi üzerine kaçtığı öğrenildi.

Hastanede corona firarı! Çarşafları bağlayıp kaçmıştı... Sebebi ortaya çıktı!

Son dakika haberine göre, Sarayköy ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Ufuk G., corona virüs belirtileri gösterince dün ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin ikinci katında gözlem altına alınan Ufuk G., odadaki iki çarşaf ve iki perdeyi birbirine bağlayıp, pencereden zemine inerek kaçtı.

Ufuk G.'nin odada olmadığını gören görevliler, polisi aradı. Yapılan araştırma sonunda Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde olduğu tespit edilen Ufuk G., ambulansla tekrar hastaneye getirilerek, tedaviye alındı.

CORONA VİRÜS TESTİ NEFATİF ÇIKTI

Ufuk G.'nin ilk corona virüs testi negatif çıktı. Rahatsızlığının devam etmesi nedeniyle ikinci kez test yapılacağı bildirilen Ufuk G.'nin hamile olan eşinin doğum için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne yatması üzerine kaçtığı öğrenildi.

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