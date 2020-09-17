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17.09.2020 - 09:04 | | İHA

Hastanede dehşet! Soru bahanesiyle başına silah doğrulttu

Adana’da alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, babasını hastaneye getiren gencin başına tabanca doğrulttu. Ardından kadın polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Hastanesi acil servisi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana’nın İmamoğlu ilçesinde yaşayan Orhan Karataşlı (27). dün akşam saatlerinde kabinden rahatsızlanan babasını Adana Şehir Hastanesine getirdi.

"HAVA ALMAYA ÇIKINCA KADIN SİLAH DOĞRULTTU"

Orhan Karataşlı bir süre sonra hastaneden dışarı hava almaya çıktı. Zekiye Ç., Orhan Karataşlı’nın yanına soru soracakmış gibi yaklaştı. Ardından Zekiye Ç, çantasında bulunan ruhsatsız silahı çıkartıp, Karataşlı’nın başına doğrulttu. Bunun üzerine Karataşlı can havliyle bir anda hastanenin polis noktasına kaçarak tanımadığı kişinin kendisine tabanca doğrulttuğunu söyledi.

Hastane polisi ve özel güvenlik görevlileri kadının peşine düştü. Hastane içerisinden yakalanan kadının çantasına bakıldığında ruhsatsız tabanca ve 4 mermi bulundu. Gözaltına Zekiye Ç, erkek şiddetinden korunmak için silah taşıdığını belirtti.

Öte yandan, başına silah doğrultulan Karataşlı, Zekiye Ç.’den şikayetçi olmadı.

    Babasını hastaneye getiren gencin başına silah doğrulttuAdana’da alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, babasını hastaneye getiren gencin başına tabanca doğrulttu. Ardından kadın polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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