Hastanede oksijen tüpü patladı, sağlık çalışanı yaralandı

Ünye Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde sabah saatlerinde hasta nakli sırasında seyyar oksijen tüpü, bilinmeyen nedenle patladı. Patlama sonucu hasta taşıyan sağlık personeli yaralandı. Kolunda ve yüzünde yanıklar oluşan sağlık personeli, aynı hastanede tedaviye alındı. Sağlık çalışanının genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dışından büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.