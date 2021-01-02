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02.01.2021 - 11:59 | | DHA

Hastanede panik anları! Şizofreni hastası yatağını ateşe verdi

İzmir Katip Çelebi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) yatan şizofreni hastası bir kişi, yatağını ateşe verdi. İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

İzmir Karabağlar ilçesindeki İzmir Katip Çelebi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin  AMATEM Servisi'nin 4'üncü katında yatan ve şizofreni tedavisi gören bir hasta, saat 10.00 sıralarında yatağını ateşe verdi.

Odadan çıkan dumanları gören hastane personeli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak yangını büyümeden söndürdü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın korkuttu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Hastanede panik anları! Şizofreni hastası yatağını ateşe verdiİzmir Katip Çelebi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) yatan şizofreni hastası bir kişi, yatağını ateşe verdi. İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
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