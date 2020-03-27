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27.03.2020 - 13:12 | | İHA

Hastaneden çıkınca alarma geçtiler!

 Tokat’ta korona virüsü şüphesi ile gözlem altında tutulduğu hastaneden izinsiz ayrılan yaşlı adam, polis ekipleri tarafından evinde bulundu.

Hastaneden çıkınca alarma geçtiler!

Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde tedavi gören A.Ü (74), sabah saatlerinde hastaneden izinsiz ayrıldı. Hastanın yakınlarına ulaşan hastane yönetimi, yaşlı adamın sabah saatlerinde evine geldiğini öğrendi.

Sağlık ekipleri, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde yaşlı adamı evinden almak için harekete geçti. Polisler korona virüsüne karşı tulum giyerek, maske ve eldiven taktı. Şehir merkezindeki bir apartman dairesinin 3. katında eşi ile birlikte yaşayan şahıs, ekiplerin kontrolünde evinden alındı.

112 Acil Yardım ekipleri tarafından ambulansa alınan yaşlı adam, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisine kaldırıldı. Kalp hastası yaşlı adamın korona virüsü testinin sonuçlarının beklenildiği öğrenildi.

Doktorun sözleri ardından CNN TÜRK spikeri gözyaşlarına engel olamadı!İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, "Arkadaşlarımızın her gün hastalandığına dair veriler alıyoruz" sözlerinin ardından Tamur ve CNN TÜRK spikeri Buket Güler gözyaşlarını tutamadı.
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