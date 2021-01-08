Hastanelerde ‘aşı odaları’ oluşturulacak

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınına karşı Çin şirketi Sinovac’ın geliştirdiği “CoronaVac” aşısının uygulanma süreciyle ilgili belirlediği kurallar ve esasları dün 81 il sağlık müdürlüklerine gönderilen yazıyla duyurdu. “Hastanelerde Aşı Uygulama Odası Oluşturulması Hakkında” yazıda, Kovid-19’da kesin tedavi yönteminin henüz bulunamaması ve salgının tam olarak sonlanmaması nedeniyle virüse özgün en etkili korunma yönteminin aşı olduğuna dikkat çekildi. “Hastanelerde Aşı Uygulama Odası Oluşturulması Hakkında” yazıda, bu sürecin nasıl yürütüleceği de detaylandırıldı. Kovid-19 aşı uygulamalarına yönelik tedbirler ve esasların belirlendiği yazıya göre, hastanelerde yatak sayısına göre 5 ila 25 arasında aşı uygulama odası bulunacak. Randevu sistemine açıklık getirilen yazıda, belli sayıda oda gece saat 24.00’e kadar faal tutulacak. “Hastanelerde Kovid-19 aşı uygulamalarıyla ilgili tedbirler ve uygulama esasları” ise şöyle sıralandı:

10 odaya 1 hekim

- Kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde aşı yapılması için, “Aşı Uygulama Odası” belirlenecek. Aşı uygulama odası, poliklinik oda standartlarını karşılayacak.

- Yatak sayısı 50 ve altındaki hastanelerde 5, yatak sayısı 51-199 olan hastanelerde 10, yatak sayısı 200-399 olan hastanelerde 15, yatak sayısı 400-999 olan hastanelerde 20, yatak sayısı 1000 ve üzeri olan hastanelerde 25 aşı uygulama odası bulunacak. Sağlık kuruluşu yöneticilerince bu sayı, müracaat yoğunluğuna göre artırılabilecek. Her 10 aşı uygulama odasından sorumlu bir hekim belirlenecek.

Randevu esas ama...

- Aşı yapılacak alanlarda sosyal mesafenin korunmasına yönelik tedbirler alınacak ve kalabalıklaşma önlenecek.

- Aşı uygulama odaları, hastane bünyesinde kolay ulaşılan bir yerde olacak ve aşı odasının bulunduğu yerde geniş ve ferah bekleme alanı oluşturulacak. Aşı odaları acil servisten uzakta, normal poliklinik hastalarıyla aşı uygulanacak kişilerin karışmayacağı bir lokalizasyonda bulunacak.

- Hastane poliklinik odalarının, aşı uygulama odası olarak kullanılması planlanmışsa günlük çalışma saati 08.30-24.00 arasında düzenlenecek ve poliklinik hastaları ile aşı uygulanacak kişilerin karışması önlenecek. Normal poliklinik mesaisi süresince aşı uygulama oda sayısı düşük tutulabilecek ancak 17.00-24.00 saatlerinde belirtilen sayıda aşı uygulama odası faal olacak.

- Aşı yapılacak vatandaşlar hastanelere randevu alarak gelecek. Aşı yapılacak vatandaşların, aşı uygulama alanına ulaşımında hastanenin girişinden itibaren yönlendirme levhaları olacak veya yönlendirme elemanıyla ulaşım kolaylaştırılacak. Yönlendirme elemanları, hastaneye girişte randevusuz gelen vatandaşları, randevu çizelgesi uygun hekimin listesine işleyerek ilgili aşı odasına yönlendirecek.

Birer birer alınacak

- Aşı uygulama odası bekleme alanı ve muayene odasının havalandırması yeterli olacak.

- Vatandaşlar ve refakatçiler bekleme alanında diğerlerinden en az bir metre aralıklarla oturacak. Oturma düzeni koltukların işaretlenmesi veya koltuk eksiltilmesiyle sağlanacak.

- Aşı uygulama odasına her defasında sadece bir aşılanacak kişi alınacak. Aşı uygulama esnasında aşılamayla ilgili gerekli kayıtlar tutulacak. Aşı için gelen kişinin kimlik bilgileri ve randevusu kontrol edilecek. Aşıyı yapacak sağlık çalışanı kimlik bilgileri ve kişi için ayrılan aşıyla eşleşmesini sağlayacak. Kişi için ayrılmış aşı açılarak kişiye aşı yapılacak. Günlük aşı uygulaması sonunda aşı flakonları tıbbi atığa gönderilecek.