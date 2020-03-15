MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hastanelerde corona virüs tedbiri! Yoğun bakım hastalarına ziyaret yasaklandı
ABONE OL
15.03.2020 - 14:29 | | AA

Hastanelerde corona virüs tedbiri! Yoğun bakım hastalarına ziyaret yasaklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadelede genişletilen tedbirler kapsamında, hastanelerin yoğun bakımda ve palyatif bakım servislerinde yatan hastalar için ziyaretleri yasaklandı.

Hastanelerde corona virüs tedbiri! Yoğun bakım hastalarına ziyaret yasaklandı

Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen resmi yazıda, Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalığın Türkiye'ye gelişinin önemli ölçüde engellenebildiği vurgulandı.

Yurt genelinde alınan sıkı tedbirlere ek olarak temasın azaltılmasına yönelik yeni uygulamalar şu şekilde sıralandı:

"Hastanede yapılan ziyaretlerin mart-nisan ayı boyunca mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilmemesi, mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmesi, yoğun bakımda ve palyatif bakım servislerinde yatan hasta ziyaretlerinin yasaklanması, hasta refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından sağlanması."

Valiliklere gönderilen yazıda ayrıca, önerilerin tüm sağlık kuruluşlarınca uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği vurgulandı. 

 

Doğu Ekspresi treni rayında tehlikeli oyunKırıkkale’de, tüm uyarılara ve güvenlik tedbirlerine rağmen raylar üzerinde çocukların yaptığı tehlikeli yürüyüş objektiflere yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Umreden dönen, Bursalı 403 kişilik grup karantinaya alındı

Umreden dönen, Bursalı 403 kişilik grup karantinaya alındı

SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar!

SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar!

Sıcaklıklar koronavirüsü etkiler mi? İşte hava durumu ve o sorunun cevabı

Sıcaklıklar koronavirüsü etkiler mi? İşte hava durumu ve o sorunun cevabı

Herkese yetecek kadar makarna var

Herkese yetecek kadar makarna var

Sıradaki Haber