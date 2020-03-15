Hastanelerde corona virüs tedbiri! Yoğun bakım hastalarına ziyaret yasaklandı

Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen resmi yazıda, Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalığın Türkiye'ye gelişinin önemli ölçüde engellenebildiği vurgulandı.

Yurt genelinde alınan sıkı tedbirlere ek olarak temasın azaltılmasına yönelik yeni uygulamalar şu şekilde sıralandı:

"Hastanede yapılan ziyaretlerin mart-nisan ayı boyunca mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilmemesi, mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmesi, yoğun bakımda ve palyatif bakım servislerinde yatan hasta ziyaretlerinin yasaklanması, hasta refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından sağlanması."

Valiliklere gönderilen yazıda ayrıca, önerilerin tüm sağlık kuruluşlarınca uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği vurgulandı.