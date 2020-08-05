MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hastanenin güvenlik görevlisi taciz etti iddiası
ABONE OL
05.08.2020 - 11:55 | | DHA

Hastanenin güvenlik görevlisi taciz etti iddiası

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşayan Hatice C. (20), ilçedeki devlet hastanesinde görevli güvenlik görevlisi M.K.'nin kendisini, cep telefonuna mesajlar göndererek taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis, güvenlik görevlisini gözaltına aldı.

Hastanenin güvenlik görevlisi taciz etti iddiası

İddiaya göre, Kurban Bayramı öncesi, Hatice C., kalp hastası olan eşi Emrah C. ile hastaneye gitti. Yine kadının iddiasına göre, güvenlik görevlisi M.K., Hatice C.'den, bir doktorun kurban keseceğini, kendisine kurban eti vermek istediğini söyleyerek, cep telefonu numarasını istedi. Hatice C. de eşinin cep telefonu numarasını verdi. Hatice C., bundan sonra yaşananları şöyle anlattı:

"Bayramın ikinci günü, eşimin ilaç alıp uyuduğu sırada telefon çaldı. Ben açtım. Ardından bu kişi eve gelip, kurban etini verdi. Aynı gece saat 00.30'da mesaj atmaya başladı. 'Eşin uyuyor mu?' 'Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim.', 'Evinin etrafındayım çık dışarıya' diye. Son olarak da 'Abla kusura bakma içmişim, sarhoşum' ve 'Siz ne isterseniz onu yaparım' diye yazdı.

Hastanenin güvenlik görevlisi taciz etti iddiası

Mesajlar üzerine polis ile hastane ve Sağlık Bakanlığı'nı arayıp, şikayetçi olduğunu kaydeden Hatice C., "Daha önce başkalarını da taciz etmiş. Bu kişinin artık hiç kimseyi taciz etmesini istemiyorum" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Hatice C.'nin şikayeti üzerine M.K., polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen M.K., serbest bırakıldı.

 

Pet şişe, maske, çocuk bezi... Pamukkale'yi çöplüğe çevirdiler!Denizli'deki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 'beyaz cennet' Pamukkale'de, pandemi döneminde travertenler üzerine maskelerin atıldığı görüldü. Beyaz travertenler üzerinde kullanılmış çocuk bezleri ve su şişeleri de dikkat çekti. Pamukkale'deki bu manzaraları gören ziyaretçiler, çöpleri atan kişilere tepki gösterdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İl dışı tayin kontenjanlar listesi açıklandı mı 2020? İl dışı atama ayrıntıları...

İl dışı tayin kontenjanlar listesi açıklandı mı 2020? İl dışı atama ayrıntıları...

Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

Masterchef'te son 16'ya kim seçildi, finale kimler kaldı? Dün 4 Ağustos 2020 Masterchef'te kim kazandı?

Masterchef'te son 16'ya kim seçildi, finale kimler kaldı? Dün 4 Ağustos 2020 Masterchef'te kim kazandı?

Sıradaki Haber