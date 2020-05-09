Hastaneye gitti! Corona ile yüzleşti...

Mide bulantısı ve halsizlik şikâyetiyle hastaneye giden Sinem Eryılmaz’ın (29) PCR testi negatif çıktı. Ancak tomografi ve kan tahlilinde corona bulgularına rastlanınca tedaviye alındı, 5 gün sonra taburcu oldu.

“Midem bulanıyordu. 37.5’u geçmeyen bir ateşim vardı. Biraz da halsizdim. Basit üşütme olduğunu düşünmüştüm. Çünkü televizyonda duyduğum, okuduğum izlediğim belirtilerin hiçbiri yoktu bende. Ama tam ayırt edemediğim için bir de zaten gündem salgın olduğu için doktora gitme ihtiyacı duydum. Kontrol için hastaneye geldim. Önce tomografi çekildi, sonra kan tahlili yapıldı, ardından da PCR testi yapıldı. Kan tahlil ve tomografide şüpheli bulgular vardı. ‘Olası corona vakası’ olarak hastaneye yatırıldım. PCR testi üç gün sonra negatif çıktı. 5 gün boyunca tedavi gördüm. Hap ve serum tedavisi gördüm. Hiç bilincimi kaybetmedim. Herhangi bir ağrı, acı da duymadım. Doktorlar bana hastalığın ilk evresinde olduğumu, bu yüzden belirtilerin az olduğunu ve şanslı sayıldığımı söyledi.

ŞÜPHELİ: MARKET

Tedbirlere çok dikkat ediyordum. Maske ve eldiven kullanıyordum. Kimseyle de görüşmüyordum. Babamla yaşıyorum, onunla bile ayrı odalarda oturuyorduk. Babam da kontrol edildi. Onda herhangi bir belirti yok. Muhtemelen marketten geçti. Özellikle marketlerde, pazarlarda çok dikkatli olmak lazım. Ben kendimden biliyorum. Marketten başka hiçbir yere çıkmadım. Bugün doğum günüm, iki kutlama birden yapacağım.” (Musa Kesler / Hürriyet)