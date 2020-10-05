Hastaneye kaldırılırken ambulansta doğum yaptı

​Efeler ilçesinde yaşayan 9 aylık hamile kadın rahatsızlanınca, yakınları ambulans çağırdı. 112 Acil servis ambulansıyla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıklar Hastanesi'ne götürülmek istenen kadının yolda doğum sancıları başladı. Bunun üzerine ambulansta personeli Cem Yaşar, Merve Yıldız ve Metin Baysan tarafından doğum gerçekleştirildi. İsmi açıklanmayan kadın, normal doğumla erkek bebek dünyaya getirdi. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen bebek ve annesi, hastaneye götürüldü. Bebek, yenidoğan servisine alındı.

Pandemi sürecinde ambulansta dünyaya gelen bebeğin kendilerine moral verdiğini belirten 112 ekibinden Merve Yıldız, "Hastayı evinden aldığımız anda doğum henüz başlamıştı. Gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra hastaneye sevkini gerçekleştirmek üzere yola çıkmıştık. Fakat yol üzerinde hastamızın ağrılarının artmasından dolayı hastamıza tekrar müdahale etti ve doğumun yakınlaştığını fark ettiğimizde doğumu gerçekleştirmek için harekete geçtik. Ambulanstaki diğer arkadaşlarımızla hareket halindeyken doğumu sağlıklı bir şekilde gerçekleştirdik. Doğumu gerçekleştirdikten sonra anne ve bebeği hastaneye başarılı bir şekilde naklettik" dedi.