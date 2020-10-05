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05.10.2020 - 15:53 | | DHA

Hastaneye kaldırılırken ambulansta doğum yaptı

Aydın’ın Efeler ilçesinde evde rahatsızlanan, hastaneye götürülürken yolda doğum sancıları tutan 9 aylık hamile kadın, ambulansta erkek bebek dünyaya getirdi. 112 Acil Servis personelinin yaptırdığı doğumla dünya gelen bebek ve annesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastaneye kaldırılırken ambulansta doğum yaptı

​Efeler ilçesinde yaşayan 9 aylık hamile kadın rahatsızlanınca, yakınları ambulans çağırdı. 112 Acil servis ambulansıyla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıklar Hastanesi'ne götürülmek istenen kadının yolda doğum sancıları başladı. Bunun üzerine ambulansta personeli Cem Yaşar, Merve Yıldız ve Metin Baysan tarafından doğum gerçekleştirildi. İsmi açıklanmayan kadın, normal doğumla erkek bebek dünyaya getirdi. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen bebek ve annesi, hastaneye götürüldü. Bebek, yenidoğan servisine alındı.

Pandemi sürecinde ambulansta dünyaya gelen bebeğin kendilerine moral verdiğini belirten 112 ekibinden Merve Yıldız, "Hastayı evinden aldığımız anda doğum henüz başlamıştı. Gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra hastaneye sevkini gerçekleştirmek üzere yola çıkmıştık. Fakat yol üzerinde hastamızın ağrılarının artmasından dolayı hastamıza tekrar müdahale etti ve doğumun yakınlaştığını fark ettiğimizde doğumu gerçekleştirmek için harekete geçtik. Ambulanstaki diğer arkadaşlarımızla hareket halindeyken doğumu sağlıklı bir şekilde gerçekleştirdik. Doğumu gerçekleştirdikten sonra anne ve bebeği hastaneye başarılı bir şekilde naklettik" dedi.

Dünyanın yüz ölçümü yanlış olabilirBalıkesir’in Edremit ilçesinde matematik alanında çalışmalar ve araştırmalar yapan araştırmacı Hüseyin Ergül, yeni bulduğu yöntem ile küresel yüzeylerin gerçek yüz ölçümünü hesaplayabildiğini iddia etti. Bu sisteme göre dünyanın yüz ölçümü şimdiki hesaplamalara göre 34 milyon kilometrekare daha küçük olabilir.
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