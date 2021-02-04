Hastaneye yolcu taşıyan minibüs sürücüleri kavga etti! 9 yaralı

Olay, sabah saatlerinde Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi önündeki parkta meydana geldi. Iğdır'dan hastaneye minibüsle yolcu taşıyan iki firmanın çalışanları arasında kavga çıktı.

Yolcu yüzünden başladığı öğrenilen kavgada taraflar, birbirlerine sopalarla saldırdı. 10 kişinin karıştığı kavgada 9'u, aldıkları darbelerle yaralandı. Çok sayıda polisin müdahale ettiği kavgada yaralanan 5 kişi, Araştırma Hastanesi'ne, 4 kişi de Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri yapılan 9 kişi, daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezlerine götürüldü.