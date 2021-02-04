MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hastaneye yolcu taşıyan minibüs sürücüleri kavga etti! 9 yaralı
ABONE OL
04.02.2021 - 10:21 | | DHA

Hastaneye yolcu taşıyan minibüs sürücüleri kavga etti! 9 yaralı

Gelen son dakika haberine göre; Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne Iğdır'dan yolcu taşıyan minibüs sürücülerinin sopalı kavgasında, 9 kişi yaralandı.

Hastaneye yolcu taşıyan minibüs sürücüleri kavga etti! 9 yaralı

Olay, sabah saatlerinde Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi önündeki parkta meydana geldi. Iğdır'dan hastaneye minibüsle yolcu taşıyan iki firmanın çalışanları arasında kavga çıktı.

Yolcu yüzünden başladığı öğrenilen kavgada taraflar, birbirlerine sopalarla saldırdı. 10 kişinin karıştığı kavgada 9'u, aldıkları darbelerle yaralandı. Çok sayıda polisin müdahale ettiği kavgada yaralanan 5 kişi, Araştırma Hastanesi'ne, 4 kişi de Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri yapılan 9 kişi, daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezlerine götürüldü.

'Annemin sevgilisi taciz etti' diyen Gizem Avcı'dan şok açıklamalarAnnesini 2 yıl önce ziyaret ettiği esnada tacize uğradığını iddia eden Gizem Avcı yaşadıklarını anlattı. Avcı, taciz sonrası annesiyle sevgilisinin arası bozulunca 2 kardeşiyle Antalya'ya yerleşti. Ancak dün kente gelen ve annesini Konya'ya dönmeye ikna eden İ.D., evdeki eşyaların toplanması sırasında Gizem Avcı ile kardeşini darbetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

8 yıldır kayıptı! Öldürüp, uçurumdan atmışlar

8 yıldır kayıptı! Öldürüp, uçurumdan atmışlar

Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet