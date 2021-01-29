Hastaneyi savaş alanına çevirdiler! 20 kişi birden dövdü

Olay, Şanlıurfa Karaköprü Mahallesi'ndeki özel bir hastanede meydana geldi. Adı açıklanmayan bir hasta safra kesesinden ameliyat olduktan sonra servise alındı. Yaklaşık 20 yakını, 'geçmiş olsun' ziyareti için servisteki odaya geldi. Hastanenin özel güvenlik görevlisi İbrahim Sezer, iddiaya göre odayı dolduran hasta yakınlarına, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu bulunmasının hem hasta, hem de kendileri için risk oluştuğunu belirterek uyarıda bulundu. Sinirlenen hasta yakınları, tartıştıkları güvenlik görevlisini tekme tokat dövmeye başladı. Sezer, araya diğer görevlilerin girmesiyle kalabalığın elinden kurtuldu. Kanlar içinde kalan İbrahim Sezer, acil serviste tedaviye alındı. Darp raporu alan Sezer, polise başvurup şikayetçi oldu.



'20 KİŞİ ARKADAŞIMIZA SALDIRDI'



Hastane müdürü Mustafa Akkaya, yaşanan saldırıyı kınadı. Hastanede ziyaretleri kısıtlı tutmaya gayret gösterdiklerini ve güvenlik görevlisinin de bu çerçevede çabaladığını anlatan Akkaya, şöyle konuştu:



"Hastalarımızın veya ameliyat olan kişilerin yanında 1 refakatçi kalması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Bu yaşanan olayda güvenlik personelimiz ameliyattan çıkan yakınlarına hastanızı gördükten sonra alt katta bulunan kafeteryada oturmalarını istedi. Bu uyarı üzerine yaklaşık 20 kişi, güvenlik görevlisine saldırdı. Koronavirüs sürecinde canla başla çalışan sağlık personeli ve güvenlikçilerimizin yaşanan bu tür darp olaylarında moral ve motivasyonları bozuluyor. Bizler hastanemize gelenlere sosyal mesafe ve maskelerini takmalarını ve görevli sağlık çalışanlarına saygılı davranmalarını istiyoruz. Arkadaşımız çok ciddi şekilde darbedildi. Bir odadan 20 kişi çıkarak arkadaşımızı darbediyorlar. Darbedilen arkadaşımız rapor alarak birkaç gün çalışamayacaktır.”