16.03.2020 - 10:11 | | İHA
Hastaneyi terk edenler bulunup geri getirildi
Konya’nın Seydişehir ilçesinde Corona virüs şüphesi ile izolasyonlu odaya alındıktan sonra hastaneyi terk eden 3 kişi, polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak tekrar hastaneye getirildi.
Olay, Konya Seydişehir İlçe Devlet Hastanesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Irak’tan geldiği öğrenilen aynı aileden E.B., N.B. ve Ş.B. rahatsızlanmaları üzerine dün Seydişehir Devlet Hastanesine başvurdu.
Yapılan muayenenin ardından üç kişi Corona virüs şüphesi ile izolasyon odasına alınarak Konya’ya sevk edilmek üzere çalışma başlatıldı. Konya’ya sevk edilmeyi bekleyen E.B., N.B., Ş.B. bilinmeyen bir nedenle izolasyon odasından çıkarak hastaneyi terk etti.
Sevk olacak üç kişinin odada olmadığını fark eden çalışanların ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından yaklaşık yarım saat sonra bulunan 3 kişi ambulans ile tekrar Seydişehir Devlet Hastanesine getirildi.
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