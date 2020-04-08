Hastası olan için süreç zor geçiyor

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını Türkiye’de de etkisini gösterirken milyonlarca insan bu virüsten korunmak için kendisini evine kapattı. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması yasaklandı. Kayseri’de yaşayan Şeker ailesi, Baba Volkan Şeker’in diyaliz hastası olması nedeniyle tedbirleri sıkı tuttuklarını ifade ederken karantina günlerini Milliyet’e anlattı. Bu süreçte misafir kabul etmediklerini söyleyen aile, bir an önce salgının bitmesi temennisinde bulunduklarını söyledi.

Babasının haftada üç kez diyalize gittiğini söyleyen Naci Gültekin Şeker, babalarının risk grubunda yer almasından dolayı bu süreçte büyük bir tedirginlik yaşadıklarını söyledi.

‘5 kişi gidiyoruz’

Şeker, “Ben işten geldiğim zaman babamın olduğu yere geçmeden önce kendimi dezenfekte ediyorum. Annem, babamla ilgilendiği için her ihtimale karşı onu dışarı çıkarmıyoruz. Erkek kardeşim bu süreçte evden çalıştığı için evin market gibi ihtiyaçlarını o karşılıyor. Eskiden diyaliz aracında 10’un üzerinde kişi olurken şimdi beş kişi ile gidip geliniyor.

Her ne kadar böyle olsa da kaygılanıyoruz. Sokağa çıkıp özgürce dolaşabilmek kadar güzeli yokmuş. Hastalık kapacığımız düşüncesinden dolayı istediğimizi alamıyor ve tüketemiyoruz. Bu süreç gerçekten zor fakat evinde hastası olanlar için daha zor ve stresli geçiyor. İnşallah bu kötü günleri bir an önce atlatırız” dedi.

‘Alışverişi özledim’

Anne Hanife Şeker ise, eşinin hastalığından dolayı dışarı çıkamadığını belirterek, genellikle mutfakta zaman geçirdiğini söyledi. Aslında gezmeyi seven biri olduğunu, bu dönemde bu açıdan biraz zorlandığını belirten Hanife Şeker, korona esareti günlerini şu sözlerle anlattı:

“En çok özgürce markette, pazarda alışveriş yapmayı özledim. Eşimle birlikte eskiden parkta bir saat yürüyüş yapardık, şimdi çıkamıyoruz. Bunun yerine evde kendimizi oyalayacak uğraşlar buluyoruz. Çocuklarım sevdiği için mantı açıyorum ya da telefonla yakınlarımı arıyorum. Torunlarım gelemediği için onlarla da görüntülü konuşuyorum.”