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28.04.2020 - 19:49 | | AA

Hatay Valiliği son dakika açıkladı! 'Patlayan aracı olay yerine getiren kişi yakalandı'

Hatay Valiliği, Afrin'deki terör saldırısına ilişkin, "Patlayan aracı olay yerine getiren şüpheli şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır." bilgisini verdi.

Hatay Valiliği son dakika açıkladı! 'Patlayan aracı olay yerine getiren kişi yakalandı'

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olayın saat 15.40 sıralarında Afrin merkezindeki eski Afrin Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde gerçekleştiği ifade edildi.

Saldırıyla ilgili olarak bir şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Patlamanın da etkisiyle olay yerinde meydana gelen yangın söndürülmüş olup patlayan aracı olay yerine getiren şüpheli şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır."

Açıklamada, yaralıların tedavilerinin Afrin ve Hatay'daki hastanelerde devam ettiği bildirildi.

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