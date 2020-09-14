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14.09.2020 - 23:20 | | AA

Hatay Valiliği'nden Afrin'deki terör saldırısına ilişkin açıklama

Hatay Valiliği'nden Afrin'deki terör saldırısına ilişkin, "9 sivilin hayatını kaybettiği, 43 sivilin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı olayla ilgili araştırma ve kimlik tespitine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir." açıklaması yapıldı.

Hatay Valiliği'nden Afrin'deki terör saldırısına ilişkin açıklama

Valiliği'n internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 18.00 sıralarında Afrin Merkez Zeytindalı kavşağı (kavva kavşağı) üzerinde patlama meydana gelen ve ilk belirlemeye göre bombalı araç olduğu değerlendirilen patlama neticesinde 9 sivilin hayatını kaybettiği, 43 sivilin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı olayla ilgili araştırma ve kimlik tespitine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir."

50 yıl sonra aynı olay! Yürek yakan kaderÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün altında kalan sürücü Hasan Yalçın (72), hayatını kaybetti. Hasan'ın babası  Mehmet Yalçın'ın da 50 yıl önce aynı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak can verdiği  ortaya çıktı.
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