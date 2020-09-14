Hatay Valiliği'nden Afrin'deki terör saldırısına ilişkin açıklama

Valiliği'n internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 18.00 sıralarında Afrin Merkez Zeytindalı kavşağı (kavva kavşağı) üzerinde patlama meydana gelen ve ilk belirlemeye göre bombalı araç olduğu değerlendirilen patlama neticesinde 9 sivilin hayatını kaybettiği, 43 sivilin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı olayla ilgili araştırma ve kimlik tespitine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir."