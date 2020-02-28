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28.02.2020 - 02:06 | | DHA

Hatay Valisi Doğan: İdlib'de şehit sayısı 29'a çıkmıştır

Hatay Valisi Doğan, İdlib'deki hava saldırısında şehit sayısının 29'a yükseldiğini bildirdi. Şu anda hastanelerimizde 36 yaralımız bulunmaktadır.

Hatay Valisi Doğan: İdlib'de şehit sayısı 29'a çıkmıştır

 

Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan kriz masasıyla İdlib'deki hava saldırısına yönelik gelişmeler an be an takip edilmeye başlandı. Kriz masasında gelişmeleri takip eden eden Hatay Valisi Rahmi Doğan, saat 02.00'de yaptığı açıklamada İdlib'de düzenlenen hava saldırısındaki şehit ve yaralı askerler hakkında bilgi verdi.

Vali Doğan, "Esed rejim güçlerinin bugün İdlib'de düzenlediği hava saldırısı sonucu 22 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu ve yaralılarımızın olduğunu açıklamıştım. Maalesef ağır yaralılarımızdan 7 Mehmetçiğimiz daha  şehit olmuştur. Böylece 29 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. yaralılarımızın tedaviylerine hastanelerimizde devam edilmektedir. Şu anda 36 yaralımız var. tüm tedavileri sağlık personeli tarafından yerine getirilmektedir. Şehitlerimizin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

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