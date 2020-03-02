MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hatay'a mühimmat düştü!
ABONE OL
02.03.2020 - 16:05 | | İHA

Hatay'a mühimmat düştü!

Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kamberlikaya Mahallesi’ne mühimmat düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bazı evler hasar gördü.

Hatay'a mühimmat düştü!

İlçeye bağlı Kamberlikaya Mahallesinde öğle saatlerinde bir evin bahçesine mühimmat düştü. Olayda bahçede çukur açılırken, bazı evlerde hasar meydana geldi.

Bahçeye mühimmatın düşmesini gören bir vatandaş, “Ben aşağıdaydım. Dönerek düştüğünü gördüm. Büyük bir yarık oluşturdu. Evlerde hasar var sadece” diye konuştu.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Hataya mühimmat düştü

Oğlu ölüsünü bulduDenizli'de, 17 gündür kayıp olarak aranan kağıt toplayıcısı Muharrem Bakan (75), Pamukkale ilçesindeki bir dere kenarında oğlu Adem Bakan tarafından ölü bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Survivor Ödül oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler?

Survivor Ödül oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler?

SGK ödüyor! Ücretsiz ulaşım, elektrik ve su faturalarında indirim...

SGK ödüyor! Ücretsiz ulaşım, elektrik ve su faturalarında indirim...

Uzmanlardan harekat yorumu

Uzmanlardan harekat yorumu

Sakın merak edip bu sitelere girmeyin!

Sakın merak edip bu sitelere girmeyin!

Sıradaki Haber