Hatay'da 23 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçilirdi!

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ile etkin mücadele kapsamında, Antakya ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi girişinde uygulama gerçekleştirdi. Ekipler, uygulama sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada, 23 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Araç sürücüsü ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Y.T.'ye adli işlem yapıldı.