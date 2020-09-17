MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hatay'da 33 dilenci kent dışına çıkarıldı!
ABONE OL
17.09.2020 - 17:24 | | DHA

Hatay'da 33 dilenci kent dışına çıkarıldı!

Hatay’da dilencilere yönelik yapılan operasyonda 33 kişi yakalanarak, kent dışına çıkarıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şikayeti üzerine başlattığı incelemede, 'konar göçer' olarak tabir edilen şehir dışından gelen dilencilerin, çocukları da kullanarak, duygu sömürüsü yapıp haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.

Çocuk Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda harekete geçen ekipler, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Antakya Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin de katılımıyla, boş arazilerde ve dükkanların önünde çadır kuran konar göçerlere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 33 konar göçere cezai işlem uygulayan ekipler, daha sonra eskort ekip eşliğinde dilencileri otobüse bindirerek, kent dışına çıkardı.

 

 

 

Konar göçer 33 dilenci kent dışına çıkarıldıHatay’da dilencilere yönelik yapılan operasyonda 33 kişi yakalanarak il dışına çıkarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bat Yemeği nasıl yapılır? İşte Bat Yemeği tarifi ve malzemeleri

Bat Yemeği nasıl yapılır? İşte Bat Yemeği tarifi ve malzemeleri

Emeklilikte az primle yüksek maaş!

Emeklilikte az primle yüksek maaş!

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Süper Loto sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? - 17 Eylül Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Süper Loto sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? - 17 Eylül Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Sıradaki Haber