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29.07.2020 - 09:29 | | AA

Hatay'da evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol Yeşilköy Mahallesi'nde bir evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisini aldı.

Adrese operasyon düzenleyen polis, 12 kök Hint keneviri, 36,70 gram esrar, 2 av tüfeği ile kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan ikamet sahibi M.G. emniyete götürüldü.

Sosyal medya düzenlemesi kanun teklifi yasalaştı!Sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurul'da AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Kanunla, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek. Bu kişinin iletişim bilgileri kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilecek.
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