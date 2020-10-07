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07.10.2020 - 02:56 | | İHA

Hatay'da gece yarısı korkutan yangın!

Hatay'da gece saatlerinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, güçlükle kontrol altına alındı.

Hatay'da gece yarısı korkutan yangın!

Antakya ilçesine bağlı Gökçegöz mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle hızla yayılan alevlere müdahale eden Antakya Orman İşletme ekiplerine, Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de destek verdi.

Hatayda gece yarısı korkutan yangın

Orman yangını ekiplerin yoğun çabası sonucu 3 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Jandarma ekipleri orman yangınıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

Hatayda gece yarısı korkutan yangın

İstanbul'da korkutan yangınBeşiktaş'ta bir dönerci dükkanının çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.
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