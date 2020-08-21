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21.08.2020 - 19:42 | | AA

Hatay'da işçileri taşıyan traktör devrildi: 6 yaralı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Hatay'da işçileri taşıyan traktör devrildi: 6 yaralı

Güzelyurt Mahallesi'nde C.A'nın kullandığı 42 J 3657 plakalı traktör, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Hatayda işçileri taşıyan traktör devrildi: 6 yaralı

Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.
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