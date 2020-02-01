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01.02.2020 - 16:04 | | AA

Hatay'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde fırtına nedeniyle dün karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı.

Hatay'da karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı

Özerli Mahallesi açıklarında demirliyken fırtına nedeniyle dün Öğmeiş sahili yakınlarında karaya oturan ve olumsuz hava şartları nedeniyle müdahale edilemeyen Türk bayraklı bin 533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki "Mustafa Kemal 1" adlı gemi için rüzgarın etkisini yitirmesiyle kurtarma çalışmaları başladı.

Fabrikadan demir yüklemek için açıkta beklerken fırtınada sürüklendiği belirtilen gemi ve 10 kişilik mürettebat, bölgeye sevk edilen, özel şirkete ait römorkörle açığa itilerek kurtarıldı.

Hasar oluşmadığı bildirilen geminin, ilçedeki özel bir limana çekildiği öğrenildi.

Öte yandan, sahile gelen vatandaşlar da kurtarma çalışmalarını izledi.

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