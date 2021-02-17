Hatay'da korku dolu anlar! Dumanlar her yer sardı

Antakya Küçük Sanayi Sitesi 5. Cadde'deki bir sünger fabrikasından dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Kısa sürede büyüyen ve fabrikayı saran alevlere, olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, fabrikada hasar oluştu. Soğutma çalışması başlatılan fabrikanın içindeki bir pikap da yangında zarar gördü.
Öte yandan, polis ekipleri de fabrika çevresinde önlem aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bakanlarımı gönderdim' deyip Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Sen ne yüzsüzsünCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sana Milli Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum, seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin' dedi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...