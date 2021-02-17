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17.02.2021 - 14:47 | | DHA/AA

Hatay'da korku dolu anlar! Dumanlar her yer sardı

Hatay’da sanayi sitesinde kumaş ve kauçuk fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı. Soğutma çalışması başlatılan fabrikanın içindeki bir pikap da yangında zarar gördü.

Hatay'da korku dolu anlar! Dumanlar her yer sardı

 Antakya Küçük Sanayi Sitesi 5. Cadde'deki bir sünger fabrikasından dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede büyüyen ve fabrikayı saran alevlere, olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, fabrikada hasar oluştu. Soğutma çalışması başlatılan fabrikanın içindeki bir pikap da yangında zarar gördü.

Öte yandan, polis ekipleri de fabrika çevresinde önlem aldı.

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