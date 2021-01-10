Hatay'da korkunç kaza! Yük treni ile iş makinesi çarpıştı

Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi Çaykara mevkisinde bulunan kontrolsüz hemzemin geçitte yük treni ile iş makinesi çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan iş makinesi operatörü Fahri A, 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fahri A. ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"Senin harcadığın parayla biz sigara yakıyoruz!"Sosyal medya hesapları üzerinden yemek yerken canlı yayın yapan 2 genç kadınla yanlarındaki kişinin, ateşe verdikleri 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktıkları anlar, tepki büyük topladı. Çok sayıda kullanıcı, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.