Hatay'da orman yangını... 10 hektarlık alan zarar gördü

Yangın, öğleden sonra Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıktı. Yangın söndürme çalışmalarına Kırıkhan Orman İşletme Şefliği ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı Kırıkhan, İskenderun, Antakya ilçelerine bağlı İtfaiye ekipleri ile Gaziantep ve Kilisten gelen itfaiye ekipleri de destek verdi.



Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangın saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler yangında 10 hektarlık ağaçlık alanın zarar gördüğünü saptadı.













Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.