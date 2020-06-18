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18.06.2020 - 19:57 |

Hatay'da orman yangını... 10 hektarlık alan zarar gördü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin katılımıyla söndürülürken, 10 hektarlık ağaçlık alan zarar gördü.

Yangın, öğleden sonra Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıktı. Yangın söndürme çalışmalarına Kırıkhan Orman İşletme Şefliği ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı Kırıkhan, İskenderun, Antakya ilçelerine bağlı İtfaiye ekipleri ile Gaziantep ve Kilisten gelen itfaiye ekipleri de destek verdi.

Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangın saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler yangında 10 hektarlık ağaçlık alanın zarar gördüğünü saptadı.


Hatayda orman yangını... 10 hektarlık alan zarar gördü



Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. 

    Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (18 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs'te son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1304 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 184 bin 31, can kaybı 4 bin 882 oldu.
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