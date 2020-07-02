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02.07.2020 - 14:57 | | DHA

Hatay'da ormanlık alanda 2 bin 221 kök Hint keneviri ele geçirildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda ormanlık alan içerisindeki tarım arazisinde 2 bin 221 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hatay'da ormanlık alanda 2 bin 221 kök Hint keneviri ele geçirildi

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Arsuz ilçesi Beyköy Mahallesi'nde bir tarlaya baskın düzenledi. Ekipler, ormanlık alan içerisindeki tarım arazisinde boyları 2,5 metre civarında 2 bin 221 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ağaçların arasında yetiştirilen Hint kenevirlerine damlama sistemiyle sulamanın yapıldığı saptandı. Ayrıca kurutulmak için ormanlık alan içerisindeki çam ağaçlarının dallarına asılı Hint kenevirlerinin tarladaki terazi ile de tartılarak paketlenip, alıcısına ulaştırılmak üzere gönderildiği öğrenildi.

Tarlada ayrıca kurutulmaya bırakılmış 12 kilo 750 gram esrar maddesi de bulundu. Öte yandan talep edenlere satışı yapılmak üzere yetiştirilmiş saksı ve kasalarda ekili Hint kenevirleri de ele geçirildi. Ormanlık alan içerisindeki Hint kenevirlerini yetiştirdikleri belirlenen E.G. ve H.G.'nin ikametlerinde polisin yaptığı aramada 1 adet 7.65 mm tabanca ve bu tabancaya ait 7 mermi, 1 kırma av tüfeği, 1 otomatik av tüfeği ve bu tüfeğe ait 13 adet mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucular bulunduğu yerde yakılarak imha edildi.

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Hatay'da ormanlık alanda 2 bin 221 kök Hint keneviri ele geçirildi

Hatay'da ormanlık alanda 2 bin 221 kök Hint keneviri ele geçirildi

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