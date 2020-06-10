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10.06.2020 - 16:09 | | İHA

Hatay’da pompalı cinayet! Başından vurdu

 Hatay’da bir kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi iş yerinde pompalı tüfek ile başından vurarak öldürdü.

Hatay’da pompalı cinayet! Başından vurdu

Hatay Ayşe Fitnat Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen ve aftan yararlanarak cezaevinden çıkan E.Ü. babası Ş.Ü. ile beraber, A.T.’nin iş yerine geldi.

Aralarında çıkan sözlü tartışma sonrasında E.Ü. pompalı tüfek ile A.T.’yi başından vurdu. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başından vurulan A.T.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, babası ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Daha sonra olay yerinde yapılan incelemenin ardından, A.T.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili olarak E.Ü ve babası Ş.Ü., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından pompalı tüfek ile birlikte yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kendisine cinsel saldırıda bulunan zanlının tutuklanmasını istiyorBursa’da erkek arkadaşının tanıştırdığı Harun D. (35) tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia eden Derya Y. (22) yaşadıklarını anlattı. Dava sürecinin devam ettiğini belirten Derya Y., "Beni götürdüğü zeytinlik alanda, deodorant şişesiyle cinsel istismarda bulundu, daha sonra da tecavüz etti" dedi. Derya Y., Harun D.'nin tutuksuz yargılanmasının adil olmadığını söyleyerek, tutuklanmasını istedi.
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