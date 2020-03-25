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25.03.2020 - 17:42 | | AA

Hatay'da sahte dezenfektan operasyonu! 3 ton kimyasal madde ele geçirildi

Hatay'da sahte dezenfektan yapımında kullanıldığı değerlendirilen 3 ton kimyasal maddenin ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı

Hatay'da sahte dezenfektan operasyonu! 3 ton kimyasal madde ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekipleri, merkez Antakya ilçesindeki bir iş yerinde sahte dezenfektan üretildiği  iddiası üzerine çalışma başlattı.

Yapılan operasyonda iş yeri ve bir kamyonette arama yapan polis, 23  büyük plastik varilde sahte dezenfektan yapımında kullanıldığı değerlendirilen 3  ton kimyasal madde, 6,5 ton sahte sıvı el dezenfektanı, 738,5 kilogram sahte  dezenfektan jel, 73,5 kilogram kolonya ve çok sayıda boş plastik şişe ele  geçirdi.

İş yeri sahibi Suriye uyruklu M.K.K.B, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

 

 

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