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16.10.2020 - 10:53 | | AA

Hatay'da şehit olan sözleşmeli er Volkan Soy Kars'ta toprağa verildi

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Deniz Üs Komutanlığında  görevi sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli  deniz er Volkan Soy'un cenazesi, memleketi Kars'ta toprağa verildi.

Hatay'da şehit olan sözleşmeli er Volkan Soy Kars'ta toprağa verildi

Nezaket ve Erhan Soy çiftinin 4 çocuğundan biri olan şehidin Türk  bayrağına sarılı tabutu, askerlerce dün İskenderun'dan getirildiği Akyaka Devlet  Hastanesi morgundan alınarak, baba ocağı Akyaka ilçesi Büyük Durduran köyüne  götürüldü.

Şehidin tabutu, babaevinde helallik alınmasının ardından tören  mangasınca bir süre omuzlarda taşınıp köydeki camiye getirildi.

Anne Nezaket Soy, "Şehitlere yoldaş oldun ay balam, kara kaşlım ay  balam." diyerek ağıt yaktı.

Işıklı Cami imamı Seyit Ahmet Erdem'in kıldırdığı cenaze namazının  ardından şehit Volkan Soy'un naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.

Defin işlemi sırasında İl Müftüsü Yusuf Eviş dua okurken, askerlerce  şehitlere saygı atışı gerçekleştirildi.

Kars Valisi Türker Öksüz, daha sonra tabuta sarılı Türk bayrağı ve  şehidin fotoğrafını baba Erhan Soy'a verdi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları ile AK Parti Kars  Milletvekili Ahmet Arslan, Ardahan Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat  Acar, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz  Sağdıç, Akyaka Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas, bazı il ve ilçe protokolü,  askeri erkan ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

 

 

 

 

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