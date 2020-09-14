MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hatay'da sokak ortasında darp edilen kadın bayıldı!
ABONE OL
14.09.2020 - 17:15 | | İHA

Hatay'da sokak ortasında darp edilen kadın bayıldı!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, akşam vakti evine giden N.T. adlı kadın, iddiaya göre eski eşi Y.D.'nin yumruklu saldırısına uğradı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Deniz Mahallesi'nde meydana gelen olayda N.T., evine giderken eski eşi tarafından saldırıya uğradı. Aldığı darbe sonucu baygınlık geçirerek yere düşen kadının yanında bulunan kız çocuğunun çığlıkları üzerine paniğe kapılan Y.D., olay yerinden kaçtı.

Yaşananların ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırgan şahsı gözaltına aldı.

Saldırgan Y.D., savcılıktaki ifadesinden sonra çıkardığı mahkemede serbest bırakıldı.

Eski eşten yumruklu dehşetHatay'ın Samandağ ilçesinde, akşam vakti evine giden N.T. adlı kadın, iddiaya göre eski eşi Y.D.'nin yumruklu saldırısına uğradı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nü soymaya çalışan kişi tutuklandı!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nü soymaya çalışan kişi tutuklandı!

Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

TCG Bozcaada Korveti, 37 göçmeni kurtardı!

TCG Bozcaada Korveti, 37 göçmeni kurtardı!

Sıradaki Haber