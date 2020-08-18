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18.08.2020 - 14:16 | | AA

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evde yapılan aramada, 7 kök Hint keneviri ile 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretini engellemek için çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreste esrar bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Evde yapılan aramada 7 kök Hint keneviri ile 300 gram kubar esrar esrar ele geçirildi.
Şüpheli hakkında işlem yapıldı.

 

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