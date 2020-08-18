18.08.2020 - 14:16 | | AA
Hatay'da uyuşturucu operasyonu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evde yapılan aramada, 7 kök Hint keneviri ile 300 gram kubar esrar ele geçirildi.
Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretini engellemek için çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreste esrar bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Evde yapılan aramada 7 kök Hint keneviri ile 300 gram kubar esrar esrar ele geçirildi.
Şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Adanalı kebap ustalarından yeni ‘Korona Kebap’Adana’da kebap ustaları, bağışıklık sistemini güçlendiren uykuluk, taze zencefil ve bazı özel baharatlar ekleyerek yeni bir kebap çeşidi yaptı. Korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren ‘Korona Kebap’ için ustalar, ilerleyen süreçte patent de almayı düşünüyor.