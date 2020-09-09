Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretini engellemek için çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Antakya ilçesinde belirledikleri bir eve düzenledikleri operasyonda, 410 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.