09.09.2020 - 16:43 | | AA
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretini engellemek için çalışma başlattı.
Ekipler, merkez Antakya ilçesinde belirledikleri bir eve düzenledikleri operasyonda, 410 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Yunanistan’dan silahlı Zodyak'la Meis’te gayrimeşru devriyeDoğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltmeye devam eden Yunanistan, Türkiye'ye en yakın kara parçası olan ve silahsız olması gereken Meis Adası'ndaki askeri hareketliliği artırdı. Antalya'nın Kaş ilçesine 2,1 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'nda konuşlanan Yunan askerleri, ağır silahların bulunduğu Zodyak botlarla her gün devriye geziyor. Adada, komandoları taşıyan askeri kamyonlar görülürken, mevzilerde de bakım çalışması yapıldığı gözlendi. DHA ekibi, adadaki askeri hareketliliği yakından görüntüledi.