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16.02.2021 - 17:42 | | DHA

Hatay’da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

Hatay’da polis ekiplerince 8 farklı adrese yapılan operasyonda, yasa dışı bahis oynattığı belirtilen 6 kişi yakalandı.

Hatay’da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin yaptığı araştırmada, 6 şüpheliye ait 8 farklı adrese operasyon yapıldı. Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, 2 kurusıkı tabanca, av tüfeği, 50 bin 180 dolar, 19 bin 845 TL ve 5 bin 300 Riyal para ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

Karabük'te kar nedeniyle kapanan 36 köy yolu açıldıİl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle merkezde 7, Eflani'de 15, Eskipazar'da 17, Ovacık'ta 18, Yenice'de 10 ve Safranbolu'da 12 olmak üzere toplam 79 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
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