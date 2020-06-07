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07.06.2020 - 11:36 | | DHA

Hatay'ın 5 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

Son dakika haberi... Hatay'ın 5 ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, 1'i Suriye uyruklu 34 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın 5 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kırıkhan, Antakya, Defne, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde 39 şüpheliye ait ev ve iş yerlerine operasyon yapıldı. Operasyonlarda 3,5 gram toz esrar, bir kilo kubar esrar, 17 kök Hint keneviri, 14 gram kenevir tohumu, 147 gram bonzai, bin 71 adet hap, 98 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen beyaz renkli toz, 2 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet namlusu değiştirilmiş tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 4 adet şarjör, susturucu, 2 adet bıçak, 3 adet av tüfeği, 3 adet el telsizi, 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1'i Suriye uyruklu 34 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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