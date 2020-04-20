MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hatıra Eş Anlamlısı Nedir? Hatıra Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
ABONE OL
20.04.2020 - 19:08 |

Hatıra Eş Anlamlısı Nedir? Hatıra Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türkçede, hatıra kelimesi sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle, kullanım alanı bakımından oldukça tercih edilmekte olan hatıra ne demek, hatıra kelimesinin eş anlamlısı, TDK 'ya göre hatıra ne demek, öğrenebilir ve rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hatıra kelimesini, tüm detaylarıyla sizler için derledik.

Hatıra Eş Anlamlısı Nedir? Hatıra Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Kökeni Arapça bir kelime olan hatıra, bir diğer deyişle 'anı' kelimesinin anlamı, 'akla gelen'dir. Bunun dışında, TDK sözlüğüne göre birçok farklı anlamı bulunmaktadır.

Hatıra Eş Anlamlısı Nedir?

TDK'ya göre, hatıra kelimesinin akla gelen ilk anlamı, 'Bir yeri, kişiyi ya da olayı hatırlatması için alınan veya saklanan objedir. Bir diğer anlamı; 'Edebi olarak, geçmişte yaşanmış bir olay ya da yaşanmışlığın kaleme alınmasıdır.' En çok bilinen anlamı ise, 'geçmişte yaşanmış olan ve hafızada yer eden, ara ara akla gelmeye devam eden olaydır.' Hatıra kelimesinin zıt anlamı yoktur. Eş anlamlısı 'anı'dır.

Hatıra Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?

Farklı kaynaklara göre, hatıra kelimesinin eş anlamlıları şu şekildedir; yadigar, andaç. Bu kelimelerin hepsi, birbiri yerine kullanılabilir. Ayrıca, hediye, yazıt kelimeleri de hatıra kelimesinin anlamdaşları olarak kullanılabilir.

Hırsızlık şüphelisi çift, drone ile yakalandıDenizli'nin Tavas ilçesinde, geçen yıl meydana gelen 4 hırsızlık olayına karıştıkları ileri sürülen Hüseyin S. ve nişanlısı Gamze I., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince kaçtıkları ormanlık alanda drone ile bulunarak yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kural Eş Anlamlısı Nedir? Kural Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Kural Eş Anlamlısı Nedir? Kural Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

Ilave Eş Anlamlısı Nedir? Ilave Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Ilave Eş Anlamlısı Nedir? Ilave Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Sıradaki Haber