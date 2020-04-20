Hatıra Eş Anlamlısı Nedir? Hatıra Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Kökeni Arapça bir kelime olan hatıra, bir diğer deyişle 'anı' kelimesinin anlamı, 'akla gelen'dir. Bunun dışında, TDK sözlüğüne göre birçok farklı anlamı bulunmaktadır.

Hatıra Eş Anlamlısı Nedir?

TDK'ya göre, hatıra kelimesinin akla gelen ilk anlamı, 'Bir yeri, kişiyi ya da olayı hatırlatması için alınan veya saklanan objedir. Bir diğer anlamı; 'Edebi olarak, geçmişte yaşanmış bir olay ya da yaşanmışlığın kaleme alınmasıdır.' En çok bilinen anlamı ise, 'geçmişte yaşanmış olan ve hafızada yer eden, ara ara akla gelmeye devam eden olaydır.' Hatıra kelimesinin zıt anlamı yoktur. Eş anlamlısı 'anı'dır.

Hatıra Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?

Farklı kaynaklara göre, hatıra kelimesinin eş anlamlıları şu şekildedir; yadigar, andaç. Bu kelimelerin hepsi, birbiri yerine kullanılabilir. Ayrıca, hediye, yazıt kelimeleri de hatıra kelimesinin anlamdaşları olarak kullanılabilir.