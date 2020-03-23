MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hatlı minibüslere 65 yaş üstü vatandaşlar binemeyecek!
ABONE OL
23.03.2020 - 09:38 | | İHA

Hatlı minibüslere 65 yaş üstü vatandaşlar binemeyecek!

İstanbul’da hatlı minibüs şoförleri, corona virüsüne karşı tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde kalması için ilginç bir adım attı. Minibüs şoförleri, sokağa çıkma yasağının ardından 65 yaş üstü vatandaşları minibüslerine almamaya başladı.

Hatlı minibüslere 65 yaş üstü vatandaşlar binemeyecek!

Dünya’da olduğu kadar Türkiye’de de etkisi gösteren corona virüsüne karşı alınan tedbirler günden güne artıyor. Alınan tedbirler kapsamında geçtiğimiz günlerde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına sınırlama getirilmişti. Kararın ardından hatlı minibüs şoförleri de 65 yaş üstü vatandaşları minibüslere almamaya başladı. Pendik’te ve Pendik-Kadıköy hattında çalışan minibüslere 65 yaş üstü vatandaşlar artık alınmamaya başladı.

Minibüslere 65 yaş üstü vatandaşları almadığını ifade eden minibüs şoförü, “Devletimizin aldığı karara bağlı olarak 65 yaş üstü yolcuları almıyoruz. Evlerine dönmeleri konusunda uyarıyoruz. Hijyen olarak da zaten müsait değil, virüs var. Devletimizin aldığı kararı olumlu buluyorum” dedi.

Başka bir minibüs şoförü ise, “65 yaş üstü yolcuları almıyoruz. Gereken uyarıyı da yapıyoruz, polisi arıyoruz. Çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. İnşallah çıkmayacaklar” diye konuştu.

Rezillik! Bütün uyarılara rağmen yine çıktılar...İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen asker uğurlama törenlerinde korona virüs salgını riskinin artabileceği uyarısına rağmen İstanbul’un çeşitli noktalarında toplanan gençler, konvoy halinde trafiğe çıktı. Tünel ve caddelerde uğurlama yapan grup, o anları sosyal medyadan paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hatlı minibüslere 65 yaş üstü vatandaşlar binemeyecek!

Hatlı minibüslere 65 yaş üstü vatandaşlar binemeyecek!

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

Salgına rağmen kuyruk oluştu!

Salgına rağmen kuyruk oluştu!

Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Sıradaki Haber