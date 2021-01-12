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12.01.2021 - 19:03 | | İHA

Hava bir anda karardı sokaklar göle döndü

Çanakkale’de akşam saatlerinde beklenen yağış gelirken hayatı olumsuz etkiledi. Havanın bir anda kararmasıyla bastıran yağmur, bazı sokak ve caddelerdeki rögarları doldurup taşırdı. İşten çıkan vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı.

Hava bir anda karardı sokaklar göle döndü

Çanakkale’de 2 gündür devam eden şiddetli lodos fırtınası yerini sağanak yağışa bıraktı. Kentte 17.00 sıralarında etkisini arttıran yağmur, yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Erken saatte kararan hava nedeniyle boğaz hattında çalışan feribotlar ışıklarını, trafikte bulunan araçlar ise farlarını açarak yollarına devam edebildi. Kent merkezinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kayserili Ahmetpaşa Caddesi, Demircioğlu Caddesi, Atatürk Caddesi ve Stadyum Caddesi gibi işlek caddelerde kısa sürede su birikintileri meydana geldi. Belediyeye bağlı ekipler, taşan rögarlara müdahale ederken, polisler de trafik güvenliğini sağladı.

Hava bir anda karardı sokaklar göle döndü

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada ise vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamada, “Bu akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan başlayacak yağışların sabah saatlerinden itibaren Çanakkale il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklenmektedir. Çok kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Hava bir anda karardı sokaklar göle döndü

    Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 208 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu, 10 bin 13 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi.
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