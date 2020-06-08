Hava daha da ısınacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gece en düşük hava sıcaklığı Kars’ta 2, Ardahan’da 4, Ağrı’da 5, Erzurum’da 8, Erzincan’da 12, Tunceli ve Iğdır’da 14 derece ölçüldü. - Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.