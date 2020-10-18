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18.10.2020 - 09:47 |

Hava durumu bilgileri belirlendi | Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bugün...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu bilgilerini yayımladı. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu merak konusu oldu. Özellikle yağışlı güne uyanan şehirlerde yaşayan vatandaşlar, bugün hava durumu nasıl olacak öğrenmek istiyor. İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu...

Hava durumu bilgileri belirlendi | Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bugün...

Meteoroloji, Marmara'nın Güney ve Doğusu için yerel kuvvetli yağış uyarısı yaptı. İşte il il yayımlanan hava durumu bilgileri haberimizde...

ANKARA HAVA DURUMU

Pazar Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 13°C 23°C

Pazartesi Sağanak Yağışlı 11°C20°C

Salı Sağanak Yağışlı 11°C 18°C

Çarşamba Parçalı Bulutlu 9°C 20°C

Perşembe Az Bulutlu 8°C 23°C

Hava durumu bilgileri belirlendi | Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bugün...

İSTANBUL HAVA DURUMU

Pazar Parçalı Bulutlu 15°C 22°C

Pazartesi Parçalı Bulutlu 14°C 20°C

Salı Sağanak Yağışlı 15°C 20°C

Çarşamba Sağanak Yağışlı 14°C 22°C

Perşembe Az Bulutlu 14°C 23°C

Hava durumu bilgileri belirlendi | Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bugün...

İZMİR HAVA DURUMU

Pazar Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 19°C 27°C

Pazartesi Parçalı Bulutlu 17°C 25°C

Salı Çok Bulutlu 16°C 24°C

Çarşamba Çok Bulutlu 16°C 26°C

Perşembe Parçalı Bulutlu 17°C 26°C

Hava durumu bilgileri belirlendi | Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bugün...

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Marmara'nın Güney ve Doğusunda Yerel Kuvvetli Yağış!

Marmara’nın güney ve doğusunda devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ufak çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Dansözlü korona eğlencesi kamerada!İstanbul Şişli’de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayanlar sosyal mesafe kurallarını unutup dansöz eşliğinde göbek atıp halay çekti. O anlar kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.
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