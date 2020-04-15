Hava durumu bugÃ¼n nasÄ±l olacak Meteorolojiden kuvvetli saÄŸanak uyarÄ±sÄ±

Hava durumu bugün nasÄ±l olacak? Meteorolojiden kuvvetli saÄŸanak uyarÄ±sÄ±
Hava durumu bugÃ¼n nasÄ±l olacak sorusu vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rma konusu olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan son hava durumu tahminlerine gÃ¶re Ã¼lkenin kuzey ve batÄ± kesimlerinde parÃ§alÄ± bulutlu bir havanÄ±n hakim olmasÄ± beklenirken Marmara, Ege, Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ±, BatÄ± ve Orta Karadeniz, DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile Konya, Karaman, NiÄŸde, Yozgat, KÄ±rÅŸehir ve KÄ±rÄ±kkale Ã§evrelerinin saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi duyuruldu. Ä°ÅŸte il il hava durumu raporu...
Hava durumuna iliÅŸkin Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Kuzey ve batÄ± kesimlerde parÃ§alÄ± bulutlu bir havanÄ±n hakim olmasÄ± beklenirkenÂMarmara, Ege, Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ±, BatÄ± ve Orta Karadeniz, DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile Konya, Karaman, NiÄŸde, Yozgat, KÄ±rÅŸehir ve KÄ±rÄ±kkale Ã§evrelerinin saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda dÃ¼ne nazaran Marmara BÃ¶lgesi baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok ilde 10 derece birden sÄ±caklÄ±k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸleri yaÅŸanacak. RÃ¼zgarÄ±n Marmara ve Kuzey Ege'de ÅŸiddetli olarak esmesi bekleniyor. Ä°ÅŸte il il hava durumu raporu...
HAVA SICAKLIÄžI: Ã–nemli bir deÄŸiÅŸiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin civarÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor
RÃœZGAR: Genellikle gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± zamanla kuzeybatÄ± kesimlerde kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BÃ–LGELERÄ°MÄ°ZDE HAVA
MARMARA
ParÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Edirne, KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸ Ã§evrelerinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. RÃ¼zgarÄ±n; kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDÄ°RNE Â°C, 10Â°C
ParÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.
Ä°STANBUL Â°C, 11Â°C
ParÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
KIRKLARELÄ° Â°C, 9Â°C
ParÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu, saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.
KOCAELÄ° Â°C, 15Â°C
ParÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
EGE
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.
A.KARAHÄ°SAR Â°C, 18Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
DENÄ°ZLÄ° Â°C, 23Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, gece saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
Ä°ZMÄ°R Â°C, 21Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
MANÄ°SA Â°C, 23Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
AKDENÄ°Z
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, zamanla bÃ¶lge genelinin parÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.
ADANA Â°C, 24Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, zamanla parÃ§alÄ± bulutlu
ANTALYA Â°C, 20Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, zamanla parÃ§alÄ± bulutlu
HATAY Â°C, 23Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, zamanla parÃ§alÄ± bulutlu
ISPARTA Â°C, 16Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, zamanla parÃ§alÄ± bulutlu
Ä°Ã‡ ANADOLU
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, bÃ¶lge genelinin parÃ§alÄ± yer yer Ã§ok bulutlu, kuzeybatÄ±sÄ± ile Konya, Karaman, NiÄŸde, Yozgat, KÄ±rÅŸehir ve KÄ±rÄ±kkale Ã§evrelerinin saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.
ANKARA Â°C, 19Â°C
ParÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
Ã‡ANKIRI Â°C, 20Â°C
ParÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu, akÅŸam saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
ESKÄ°ÅžEHÄ°R Â°C, 19Â°C
ParÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
SÄ°VAS Â°C, 17Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, zamanla parÃ§alÄ± bulutlu
BATI KARADENÄ°Z
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra bÃ¶lge genelinin saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.
BOLU Â°C, 16Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
DÃœZCE Â°C, 16Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
KASTAMONU Â°C, 15Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
ZONGULDAK Â°C, 13Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, zamanla bÃ¶lge genelinin parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra Orta Karadeniz gece saatlerinden sonra DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nÄ±n saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.
GÃœMÃœÅžHANE Â°C, 22Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, zamanla parÃ§alÄ± bulutlu
SAMSUN Â°C, 17Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, zamanla parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
TOKAT Â°C, 21Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, zamanla parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, akÅŸam saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
TRABZON Â°C, 23Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, zamanla parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, gece saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
DOÄžU ANADOLU
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k zamanla parÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.
ERZURUM Â°C, 15Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k zamanla parÃ§alÄ± bulutlu
KARS Â°C, 17Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k zamanla parÃ§alÄ± bulutlu
MALATYA Â°C, 21Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k zamanla parÃ§alÄ± bulutlu
VAN Â°C, 14Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k zamanla parÃ§alÄ± bulutlu
GÃœNEYDOÄžU ANADOLU
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k zamanla parÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.
DÄ°YARBAKIR Â°C, 22Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k zamanla parÃ§alÄ± bulutlu
GAZÄ°ANTEP Â°C, 22Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k zamanla parÃ§alÄ± bulutlu
SÄ°Ä°RT Â°C, 22Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k zamanla parÃ§alÄ± bulutlu
ÅžANLIURFA Â°C, 25Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k zamanla parÃ§alÄ± bulutlu