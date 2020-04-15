Hava durumu bugÃ¼n nasÄ±l olacak Meteorolojiden kuvvetli saÄŸanak uyarÄ±sÄ±

Hava durumuna iliÅŸkin Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Kuzey ve batÄ± kesimlerde parÃ§alÄ± bulutlu bir havanÄ±n hakim olmasÄ± beklenirkenÂMarmara, Ege, Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ±, BatÄ± ve Orta Karadeniz, DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile Konya, Karaman, NiÄŸde, Yozgat, KÄ±rÅŸehir ve KÄ±rÄ±kkale Ã§evrelerinin saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda dÃ¼ne nazaran Marmara BÃ¶lgesi baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok ilde 10 derece birden sÄ±caklÄ±k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸleri yaÅŸanacak. RÃ¼zgarÄ±n Marmara ve Kuzey Ege'de ÅŸiddetli olarak esmesi bekleniyor. Ä°ÅŸte il il hava durumu raporu...

HAVA SICAKLIÄžI: Ã–nemli bir deÄŸiÅŸiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin civarÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor

RÃœZGAR: Genellikle gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± zamanla kuzeybatÄ± kesimlerde kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BÃ–LGELERÄ°MÄ°ZDE HAVA

MARMARA

ParÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Edirne, KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸ Ã§evrelerinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. RÃ¼zgarÄ±n; kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDÄ°RNE Â°C, 10Â°C

ParÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

Ä°STANBUL Â°C, 11Â°C

ParÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KIRKLARELÄ° Â°C, 9Â°C

ParÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu, saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

KOCAELÄ° Â°C, 15Â°C

ParÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

EGE

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

A.KARAHÄ°SAR Â°C, 18Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DENÄ°ZLÄ° Â°C, 23Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, gece saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ä°ZMÄ°R Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

MANÄ°SA Â°C, 23Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

AKDENÄ°Z

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, zamanla bÃ¶lge genelinin parÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ADANA Â°C, 24Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, zamanla parÃ§alÄ± bulutlu

ANTALYA Â°C, 20Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, zamanla parÃ§alÄ± bulutlu

HATAY Â°C, 23Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, zamanla parÃ§alÄ± bulutlu

ISPARTA Â°C, 16Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, zamanla parÃ§alÄ± bulutlu

Ä°Ã‡ ANADOLU

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, bÃ¶lge genelinin parÃ§alÄ± yer yer Ã§ok bulutlu, kuzeybatÄ±sÄ± ile Konya, Karaman, NiÄŸde, Yozgat, KÄ±rÅŸehir ve KÄ±rÄ±kkale Ã§evrelerinin saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ANKARA Â°C, 19Â°C

ParÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ã‡ANKIRI Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu, akÅŸam saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ESKÄ°ÅžEHÄ°R Â°C, 19Â°C

ParÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

SÄ°VAS Â°C, 17Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, zamanla parÃ§alÄ± bulutlu

BATI KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra bÃ¶lge genelinin saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

BOLU Â°C, 16Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DÃœZCE Â°C, 16Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KASTAMONU Â°C, 15Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ZONGULDAK Â°C, 13Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, zamanla bÃ¶lge genelinin parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra Orta Karadeniz gece saatlerinden sonra DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nÄ±n saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

GÃœMÃœÅžHANE Â°C, 22Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, zamanla parÃ§alÄ± bulutlu

SAMSUN Â°C, 17Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, zamanla parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

TOKAT Â°C, 21Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, zamanla parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, akÅŸam saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

TRABZON Â°C, 23Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, zamanla parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, gece saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DOÄžU ANADOLU

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k zamanla parÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ERZURUM Â°C, 15Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k zamanla parÃ§alÄ± bulutlu

KARS Â°C, 17Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k zamanla parÃ§alÄ± bulutlu

MALATYA Â°C, 21Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k zamanla parÃ§alÄ± bulutlu

VAN Â°C, 14Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k zamanla parÃ§alÄ± bulutlu

GÃœNEYDOÄžU ANADOLU

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k zamanla parÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

DÄ°YARBAKIR Â°C, 22Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k zamanla parÃ§alÄ± bulutlu

GAZÄ°ANTEP Â°C, 22Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k zamanla parÃ§alÄ± bulutlu

SÄ°Ä°RT Â°C, 22Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k zamanla parÃ§alÄ± bulutlu

ÅžANLIURFA Â°C, 25Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k zamanla parÃ§alÄ± bulutlu