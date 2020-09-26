Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında Ülke genelinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken Manisa, İzmir, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kısa süreli yağış beklendiği duyuruldu. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artması beklenirken diğer bölgelerde bir değişim olması beklenmiyor. İşte il il hava durumu raporu...
Hava durumu bugün nasıl olacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurt genelinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olmasının beklendiği Manisa, İzmir, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde ise kısa süreli yerel yağışların beklendiği açıklandı. İşte İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere il il hava durumu raporu...
HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısının çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Manisa çevreleri ve İzmir'in kuzey kesimlerinin akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de, zamanla bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 30°C
Az bulutlu
UŞAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz iç kesimleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık